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الآلاف من أصحاب السترات الصفراء يتظاهرون في فرنسا

باريس - (د ب أ)
نشر فى : السبت 23 فبراير 2019 - 7:54 م | آخر تحديث : السبت 23 فبراير 2019 - 7:54 م

تظاهر آلاف الأشخاص مجددا في أنحاء مختلفة من فرنسا اليوم السبت مع دخول حركة "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة أسبوعها الخامس عشر.

وتجمع المتظاهرون في الشانزليزيه بالعاصمة للمشاركة فيما وُصف بأنه "مسيرة عبر الأحياء الراقية"، حيث يتجه طريقهم إلى متحف اللوفر وأوبرا باريس. ومن المتوقع أن ينتهي بهم الأمر في تروكاديرو أمام برج إيفل.

وبدأت حركة السترات الصفراء في نوفمبر احتجاجا على ارتفاع مخطط له في أسعار الوقود. وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح احتجاجا أكثر عمومية ضد إصلاحات حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتمية لتيار الوسط.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين شاركوا في مسيرات عطلة نهاية الأسبوع االحالية . وكثيرا ما شابت المظاهرات اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

وفي كليرمون- فيران بوسط فرنسا، ظلت المتاجر مغلقة بسبب المخاوف من نشوب أعمال شغب.

في مسيرات الأسبوع الماضي ، تلقي الفيلسوف اليهودي البارز آلان فينكيلكراوت سيلا من الشتائم، بعضها معادي للسامية، عندما التقى بالصدفة في العاصمة مع متظاهري حركة السترات الصفراء.

وقوبلت هذه الواقعة بإدانة صارخة في جميع أنحاء فرنسا، واحتج الآلاف ضد معاداة السامية ردا على ذلك.


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