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موظفون بـ«مايكروسوفت» يطالبون الشركة بالتخلي عن عقد مع الجيش الأمريكي

(د ب أ)
نشر فى : السبت 23 فبراير 2019 - 11:36 م | آخر تحديث : السبت 23 فبراير 2019 - 11:36 م

طالب عدد من موظفي شركة "مايكروسوفت" العملاقة لتقنيات الحاسوب بأن تتخلى الشركة عن عقد بقيمة 480 مليون دولار لتوريد نظارت للحاسوب " هولولينس " ثلاثي الأبعاد الخاص بتطبيقات الواقع المعزز لاستخدامها فى ميدان القتال.

وقال الموظفون في رسالة تم تداولها داخل الشركة: "نشعر بالقلق من عمل مايكروسوفت على توفير تكنولوجيا الأسلحة إلى الجيش الأمريكي"، حسبما نقلت اليوم السبت وكالة أنباء بلومبرج.

وأضاف الموظفون في رسالتهم: "لم نوقع مع الشركة من أجل تطوير أسلحة ونريد أن تكون لنا كلمة في كيفية استخدام ما نقوم بعمله، وحسب بلومبرج، وقع 50 موظفا على الرسالة.

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