موظفون بـ«مايكروسوفت» يطالبون الشركة بالتخلي عن عقد مع الجيش الأمريكي

طالب عدد من موظفي شركة "مايكروسوفت" العملاقة لتقنيات الحاسوب بأن تتخلى الشركة عن عقد بقيمة 480 مليون دولار لتوريد نظارت للحاسوب " هولولينس " ثلاثي الأبعاد الخاص بتطبيقات الواقع المعزز لاستخدامها فى ميدان القتال.

وقال الموظفون في رسالة تم تداولها داخل الشركة: "نشعر بالقلق من عمل مايكروسوفت على توفير تكنولوجيا الأسلحة إلى الجيش الأمريكي"، حسبما نقلت اليوم السبت وكالة أنباء بلومبرج.

وأضاف الموظفون في رسالتهم: "لم نوقع مع الشركة من أجل تطوير أسلحة ونريد أن تكون لنا كلمة في كيفية استخدام ما نقوم بعمله، وحسب بلومبرج، وقع 50 موظفا على الرسالة.