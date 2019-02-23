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نيجيريا تنتخب رئيسها في سباق متقارب بين مرشحين مسلمين

لاجوس - د ب أ:
نشر فى : السبت 23 فبراير 2019 - 12:56 م | آخر تحديث : السبت 23 فبراير 2019 - 12:56 م

اصطف مواطنو نيجيريا أمام مراكز الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهد سباقا متقاربا بين اثنين من المرشحين المسلمين من شمال البلاد على منصب الرئيس.

وكان الرئيس الحالي، محمدو بوهاري، وزوجته عائشة بوهاري، أول من أدلوا بأصواتهم في مركز اقتراع في مسقط رأسه، بلدة دورا بولاية كاتسينا شمال البلاد.

وبسؤاله عما إذا كان سيعترف بالهزيمة، إذا خسر، قال بوهاري، زعيم حزب "مؤتمر كل التقدميين" الحاكم، والمرشح الأوفر حظا للفوز، للصحفيين، إنه سوف يهنئ نفسه لأنه متأكد من الفوز.

والمنافس الرئيسي لبوهاري، هو نائب الرئيس السابق، عتيق أبو بكر من حزب "الشعب الديمقراطي".


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