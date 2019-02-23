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الرئيس الفنزويلي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا

نور رشوان
نشر فى : السبت 23 فبراير 2019 - 9:24 م | آخر تحديث : السبت 23 فبراير 2019 - 9:24 م

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مساء السبت، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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