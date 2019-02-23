الرئيس الفنزويلي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مساء السبت، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.