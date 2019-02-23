إطلاق عملية إدخال المساعدات لفنزويلا وضغوط على الجيش لفتح الحدود

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أطلقت المعارضة الفنزويلية وكولومبيا رسميا اليوم السبت، عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل فنزويلا.

وسلم الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إمدادات المساعدات إلى خوان جوايدو الذي أعلن نفسة رئيسا مؤقتا للبلاد في مدينة كوكوتا الحدودية، حيث يخزن مئات الأطنان من الغذاء والأدوية الي تم منحها بشكل رئيسي من الولايات المتحدة.

وقال دوكي " إننا نطالب بالسماح بدخول تلك (المساعدات) إلى الأراضي الفنزويلية سلميا". وأضاف أن " منعها ... يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية".

ودعا دوكي وجوايدو الجيش الفنزويلي للوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ والسماح للمساعدات بالدخول.