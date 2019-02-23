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مقتل 30 مسلحا في 4 مقاطعات أفغانية خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر فى : السبت 23 فبراير 2019 - 1:06 م | آخر تحديث : السبت 23 فبراير 2019 - 1:06 م

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل ما يصل إلى 30 مسلحًا خلال العمليات البرية والضربات الجوية التي نفذت في 4 مقاطعات مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدرته وزارة الدفاع أن العمليات تمت في أقاليم جازني وأوروزجان وهلمند ولوجار.

وأضاف البيان أن 10 مسلحين قتلوا وأصيب 11 آخرون خلال غارات جوية وعمليات الجيش الأفغاني في منطقة أندار في إقليم جازني، وقتل ثمانية مسلحين في الغارات الجوية على مدينة ترينكوت في إقليم أوروزجان كما دمرت بعض الأسلحة والذخائر.

وقُتل ما لا يقل عن 5 مسلحين خلال الغارات الجوية على إقليم هلمند، وتم تدمير اثنين من مخابئهم ودراجات نارية وبعض الأسلحة والذخائر.

كما لقي أربعة مقاتلين مصرعهم في غارات جوية مماثلة على مقاطعة باراكي باراك في لوجار.

ولم تعلق الجماعات المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على البيان.


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