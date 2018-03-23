يويفا يمنح دوري الأمم الأوروبية دفعة هائلة بتقديم 94 مليون دولار للمنتخبات المشاركة

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قوة دافعة جديدة إلى بطولته الجديدة (دوري الأمم) قبل شهور على بداية نسختها الأولى وأعلن اليوم الجمعة عن تقديم جوائز مالية ضخمة للمنتخبات ال55 المشاركة في البطولة.

وأوضح اليويفا أن إجمالي "الدعم والجوائز المالية" سيبلغ 25ر76 مليون يورو (94 مليون دولار) في النسخة الأولى للبطولة وأن الفائز بلقب هذه النسخة سيحصل على 5ر7 مليون يورو (25ر9 مليون دولار) .

وكان يويفا أجرى في الفاترة الماضية قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية للمنتخبات والتي ستقام فعالياتها في نفس توقيتات المباريات الودية المعتمدة في الأجندة الدولية.

وتقام منافسات دور المجموعات في بطولة دوري الأمم بين جميع المنتخبات الأوروبية ال55 والتي وزعت على أربعة أقسام طبقا لتصنيفها.

وتقام مباريات دور المجموعات في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر المقبلين فيما تقام مباريات الأدوار النهائية في يونيو 2019 .

وأوضح اليويفا أن كلا من المنتخبات ال12 المشاركة في دوري القسم الأول سيحصل على 5ر1 مليون يورو (85ر1 مليون دولار) فيما سيحصل كل من الفائزين بصدارة المجموعات الأربعة في هذا القسم على 5ر1 مليون يورو بخلاف تأهله للمرحلة النهائية للبطولة وسيحصل الفائز بلقب دوري القسم الأول على 5ر4 مليون يورو (55ر5 مليون دولار) .

كما يقدم اليويفا مليون يورو لكل فريق يشارك في دوري القسم الثاني ومثلها للفائز بصدارة كل مجموعة في هذا القسم و5ر3 مليون يورو للفائزو بلقب هذا القسم.

ويحصل كل منتخب يشارك في دوري القسم الثالث على 750 ألف يورو كما يحصل الفائز بصدارة كل مجموعة في هذا القسم على مبلغ مماثل فيما يحصل الفائز بلقب هذا القسم على 5ر2 مليون يورو.

ويحصل كل منتخب يشارك في دوري القسم الرابع على 500 ألف يورو كما يحصل الفائز بصدارة كل مجموعة في هذا القسم على مبلغ مماثل فيما يحصل الفائز بلقب هذا القسم على 5ر1 مليون يورو.