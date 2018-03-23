مطالب بإغلاق «بيت دعارة» يسمح بالممارسة الحميمية مع «الدمى» في باريس

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طالب أعضاء بمجلس العاصمة الفرنسية باريس بإغلاق «بيت للدعارة»، حيث ينفق الزبائن الذكور نحو 80 جنيها إسترلينيا فى الساعة لقضاء بعض الوقت الحميم مع الدمى الجنسية.

وقالت صحيفة «تلجراف» البريطانية إن المجلس البلدى فى باريس يدرس فكرة إغلاق المركز الذى يحمل اسم «إكس دولز»، المسجل عند السلطات كمركز للألعاب.

وأضافت «أن ذلك يأتى بعد وصول عدد من الشكاوى من طرف بعض أعضاء المجلس وبعض الجماعات النسوية الذين وصفوا المركز بأنه بيت الدعارة واعتبروا أن الأمر فيه إهانة للنساء».

من جهتها، ذكرت صحيفة «لو باريسيان» الفرنسية أن أعمار الزبائن تتراوح بين 30 و50 عاما، مشيرة إلى أن أغلبهم غير متزوجين «ويأتون للحصول على تجربة جديدة».

وافتتح «إكس دولز» فى الدائرة الـ14 للعاصمة الفرنسية، خلال الشهر الماضى.

ويقدم المركز لعملائه ثلاث غرف تتوفر على إضاءة ناعمة وموسيقى هادئة ودمى «عارية» مصنوعة من السليكون فى الصين.

وبحسب القانون الفرنسى، فإنه من غير المسموح امتلاك أو تشغيل ماخور أو بيت دعارة.