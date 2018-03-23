مجموعة مصر - الدفاع الروسي يكرر الأخطاء ويتحسر على المصابين امام البرازيل

لم يتمكن المنتخب الروسي الموجود في المجموعة الأولى في كأس العالم مع كلاً من مصر واوروجواي والسعودية ، من تحقيق نتيجة جيدة في أول مبارياته الودية إستعداداً للمونديال الذي يستضيفه على أراضيه في يونيو المقبل ، حيث خسر بثلاثية نظيفة امام راقصي السامبا المنتخب البرازيلي الذي خاض اللقاء بدون نجمه الأول نيمار .

منتخب روسيا إستقبل 3 اهداف في 13 دقيقة فقط ، من ميراندا وكوتينهو وباولينهو ، والملاحظ في الأمر أن الثلاثة اهداف التي استقبلها الدب الروسي ، جاءت من هجمات منظمة وصلت إلى داخل منطقة الجزاء إستغلالاً للإرتباك الدفاعي غير المبرر من الثلاثي كودرياشوف وكتيبوف وجارانات .

الدفاع الروسي المهلهل ربما يمنح إمكانية كبيرة لكل من يلعب ضده في البطولة ، خاصة وأن المنتخب البرازيلي أهدر أكثر من فرص محققة بعيدة عن الأهداف التي تم تسجيلها ، وهو مايظهر سهولة إختراق دفاع منتخب روسيا .

غياب الثنائي فيكتور فاسين مدافع سسكا موسكو ، وزميله جورجي ديجيكيا مدافع سبارتاك موسكو ، ربما هو المؤثر في ظهور الدفاع الروسي بهذا الشكل ، وربما هو مايحمل الانباء السارة لكل المنافسين في المجموعة وأولهم منتخبنا الوطني .