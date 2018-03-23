«لافروف»: استفزازات لندن تدفع العلاقات مع موسكو نحو طريق مسدود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن كل ما تقوم به لندن في قضية الضابط السابق سيرجي سكريبال، يبدو وكأنه استفزاز، وأن تصرفاتها تدفع بشكل متزايد العلاقات مع موسكو لطريق مسدود.

وكشف لافروف للصحفيين اليوم الجمعة، عن أن موسكو لم تتسلم حتى الآن أي دليل من بريطانيا يثبت اتهاماتها بتسميم سكريبال العميل لأجهزتها الاستخباراتية، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وقال الوزير الروسي: "ما زلنا لا نرى الحقائق. وإن غياب هذا يشير إلى أن الأمر كله استفزاز، وإن التحقيق لم ينته بعد".

ووفقا للافروف: "يحاولون في لندن بشكل محموم إجبار الحلفاء على اتخاذ خطوات تصادمية"، وأضاف: "الهجوم الراهن يهدف إلى تعميق الأزمة مع الاتحاد الروسي".

وتنفي روسيا اتهامات بريطانيا بأن من المرجح تورط موسكو في حادث تسميم سكريبال وابنته يوليا، وتبادلت الدولتان طرد الدبلوماسيين.

كما قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره من روسيا على خلفية حادث التسميم.