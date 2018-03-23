طالبت السيدة إيمان الغريب، والدة الشهيد المقدم شريف محمد عمر، الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى لا يضيع دم الشهداء، معقبة: «محدش يكسل ينزل أيام الانتخابات، لي الفخر أن أنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي».



وأضافت «الغريب»، خلال لقائها ببرنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، اليوم الجمعة، أن المشاركة في الانتخابات هي من أجل الحفاظ على مكانة مصر لأنها دولة عظيمة، مطالبة المصريين بعدم إضاعة حق الشهداء.



وأوضحت أن نجلها كان يخدم في منطقة السلوم ثم انتقل لكلية الضباط الاحتياط، مستطردة: «وقدم طلبًا للخدمة في سيناء، وحينما جاءت له النشرة بالخدمة هناك بدأ العمل في مدينة بئر العبد ثم ذهب إلى رفح بالتمركز العسكري المسمى إعصار 6».



وتابعت أنه شكّ في بيت بمنطقة الجورة برفح ثم دخله وحده وكان به عبوات تفجيرية كثيرة، مضيفة: «كان بمحيط البيت اثنتين منتقبتين رفض التعامل معهما».



واستطردت أن السيدتين ذهبتا إلى مكان بعيد وفجرتا العبوات الموجودة بالبيت والتي على إثرها استشهد نجلها، متوجهة بالشكر للأبطال الذي كانوا معه وأصروا على سحب جثته من البيت حتى تصلها.



يُذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية، داخل مصر، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين، الموافقين لـ26 و27 و28 مارس الجاري، وذلك حسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.