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ميركل لا تستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا على خلفية «تسميم سكريبال»

بروكسل - د ب أ
نشر فى : الجمعة 23 مارس 2018 - 10:16 ص | آخر تحديث : الجمعة 23 مارس 2018 - 10:16 ص

لم تستبعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا على خلفية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في إنجلترا.

وقالت ميركل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في بروكسل إن الدول الأعضاء الثمانية والعشرين في الاتحاد الأوروبي ترى على نحو موحد أن روسيا متورطة على الأرجح في الهجوم بغاز الأعصاب، مضيفة أنه لا توجد تفسيرات أخرى لهذه الواقعة.

وذكرت ميركل أنه يتعين أولا انتظار تقييم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بالتحقيق في الواقعة، وقالت: "نحن عازمون أيضا على الرد على نحو موحد عبر مزيد من الإجراءات".

وقد تعرض العميل المزدوج السابق سكريبال وابنته لهجوم بغاز الأعصاب في مدينة سالزبري البريطانية. وتحمل الحكومة البريطانية روسيا منذ البداية مسؤولية الهجوم.


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