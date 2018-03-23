محافظ بني سويف يطلق مشروع تعميم شهادات «أمان المصريين»

أطلق المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، أمس الخميس، مشروع تعميم شهادات «أمان المصريين» على كل العمالة الحرة والموسمية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الخطوات العملية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي توفير مظلة تأمنية لحماية العمالة اليومية والموسمية.



ويستهدف مشروع تعميم المبادرة توفير شهدات «أمان المصريين» لكل العمالة اليومية والموسمية على مستوى المحافظة والبدء بالديوان العام لتشمل كل الوحدات المحلية بالمدن والقرى ومديريات الخدمات لتعم كافة القطاعات العامة والخاصة، ويتم استهداف مشاركة كافة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في تعميم مبادرة الرئيس.



وسلم المحافظ 20 شهادة بالمجان على المستحقين من العاملين باليومية في ديوان عام المحافظة ومشروع النظافة، والتي تحمل تكلفتها المحافظ، لتحفيز شركاء التنمية من مجتمع مدني وقطاع خاص لدعم هذه المبادرة القومية التي أطلقها ويرعاها الرئيس السيسي، وبهدف ترسيخ مبدأ أن الكل شريك في الارتقاء يالمجتمع وتحقيق التنمية.



وأكد محافظ بني سويف حرصه على أن يكون في مقدمة من يشارك في تنفيذ المبادرات التنموية التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن بالمحافظة، مشيرًا إلى العوائد المتنوعة لمبادرة الرئيس، والتي ينبغي أن يشارك فيها كل المجتمع لما تمثله من دعم قوي للنواحي الاجتماعية للعمالة اليومية والموسمية.