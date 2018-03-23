15 % نموًا فى أعمال شركة خدمات البترول الجوية

قال اللواء يحيى حسين رئيس شركة خدمات البترول الجوية «PAS»، إنه من المتوقع تحقيق زيادة فى حجم أعمال الشركة بنسبة تتراوح بين 10% ــ 15% فى العام الجارى نتيجة التوسع لأنشطة البحث والاستكشاف والتنمية فى مناطق الإنتاج البترولى وخاصة البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال ترأس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة خدمات البترول الجوية «PAS» لاعتماد نتائج أعمال عام 2017.

وأشار حسين، إلى تقديم خدمات النقل الجوى لموقع حقل ظهر بالبحر المتوسط بالإضافة إلى تقديم الخدمات لشركات قطاع البترول سواء باستخدام طائرات الجناح الثابت أو الهليكوبتر فضلا عن استغلال الفائض من الطاقة التشغيلية لصالح القطاع السياحى ومناطق الجذب بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه جار حاليا تنفيذ التوسعات فى البنية الاساسية لخدمات النقل الجوى لقطاع البترول من خلال إنشاء هنجر للطائرات ببورسعيد بعد أن تم الانتهاء من التوسعات فى مطار القاهرة بالإضافة إلى إنشاء هنجر جديد بمطار النزهة بالإسكندرية موضحا أن الشركة لديها مراكز لخدمة عملياتها على مستوى الجمهورية فى مطارات الجميل ببورسعيد والنزهة بالإسكندرية ورأس شقير فى خليج السويس ومناطق جبل الزيت ورأس غارب وأبورديس فى جنوب سيناء.

وأشار إلى أن الشركة أضافت خلال السنتين الماضيتين 3 طائرات هليكوبتر جديدة من طراز AW139 منهم طائرتان خلال عام 2017 لمواجهة النمو المتزايد فى الطلب على خدماتها فى مناطق البحث عن الغاز بالمياه العميقة بالبحر المتوسط لافتا إلى أن خطة التوسعات تتضمن زيادة أسطول الهليكوبتر بطائرات ذات مدى أبعد وسعة أكبر، ليتناسب مع مدى مسافة مناطق البحث الجديدة.

وفى إطار استحداث أنشطة عمل جديدة حصلت الشركة على موافقة سلطة الطيران المدنى على إضافة نشاط الغسيل الميكانيكى لابراج الكهرباء تحت الجهد وجار العمل على إضافة النشاط إلى أنشطة الشركة المعتمدة لبدء مزاولته بالتعاون مع وزارة الكهرباء والذى قد يشمل مستقبلا العمل فى الدول الشقيقة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء على تلك الخدمة.

كما تم اعتماد الشركة كمركز خدمة العملاء فى الشرق الاوسط لشركة «بل هليكوبتر» وتم إنشاء المركز فى مطار القاهرة الدولى لخدمة طائرات الشركة والشركات التى تستخدم الطرازات المماثلة فى الدول المحيطة بالاضافة إلى تسويق قطع الغيار كمرحلة أولى للحصول على عائدات بالنقد الاجنبى.