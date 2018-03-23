توالت التكهنات، بشأن من سيحضر حفل زفاف الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميجان ماركل، حيث أعلنت العائلة المالكة البريطانية أنه تم إرسال دعوات الحفل.



وصدرت الدعوات باسم الأمير تشارلز، والد هاري، لحضور حفل قداس الزفاف ظهر يوم 19 مايو في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، يليه حفل استقبال على شرف الملكة إليزابيث الثانية.



وقال قصر كينسينجتون بالاس، الذي يمثل الأمير هاري وميجان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في وقت لاحق من ذلك المساء، سيتم دعوة نحو 200 ضيف لحضور حفل الاستقبال في منزل فروجمور على شرف أمير ويلز (الأمير تشارلز)".