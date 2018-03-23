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الشروق
نشر فى : الجمعة 23 مارس 2018 - 9:22 م | آخر تحديث : الجمعة 23 مارس 2018 - 9:23 م

تابع تغطية خاصة و مباشرة لمباراة المنتخب الوطني و منتخب البرتغال في اولي استعدادات المنتخبين لكأس العالم بروسيا 2018 علي موقع الشروق

و جاء تشكيل المنتخب المصري علي النحو التالي :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : أحمد فتحي  - أحمد حجازي  - علي جبر  - محمد عبد الشافي

الوسط : طارق حامد - محمد النني – عبدالله السعيد

الهجوم : محمد صلاح -  تريزيجيه – كوكا

وجاء تشكيل البرتغال كالتالي :

حراسة المرمى :بيتو

الدفاع : سيدريك سواريز، برونو ألفيس، رولاندو،رافائيل جيريرو

الوسط : روبن نيفيز، جواو موتينيو ،جواو ماريو ، برناردو سيلفا

الهجوم : كريستيانو رونالدو ، أندريه سيلفا


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