سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تابع تغطية خاصة و مباشرة لمباراة المنتخب الوطني و منتخب البرتغال في اولي استعدادات المنتخبين لكأس العالم بروسيا 2018 علي موقع الشروق

و جاء تشكيل المنتخب المصري علي النحو التالي :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : أحمد فتحي - أحمد حجازي - علي جبر - محمد عبد الشافي

الوسط : طارق حامد - محمد النني – عبدالله السعيد

الهجوم : محمد صلاح - تريزيجيه – كوكا

وجاء تشكيل البرتغال كالتالي :

حراسة المرمى :بيتو

الدفاع : سيدريك سواريز، برونو ألفيس، رولاندو،رافائيل جيريرو

الوسط : روبن نيفيز، جواو موتينيو ،جواو ماريو ، برناردو سيلفا

الهجوم : كريستيانو رونالدو ، أندريه سيلفا