تابع تغطية خاصة و مباشرة لمباراة المنتخب الوطني و منتخب البرتغال في اولي استعدادات المنتخبين لكأس العالم بروسيا 2018 علي موقع الشروق
و جاء تشكيل المنتخب المصري علي النحو التالي :
حراسة المرمي : محمد الشناوي
الدفاع : أحمد فتحي - أحمد حجازي - علي جبر - محمد عبد الشافي
الوسط : طارق حامد - محمد النني – عبدالله السعيد
الهجوم : محمد صلاح - تريزيجيه – كوكا
وجاء تشكيل البرتغال كالتالي :
حراسة المرمى :بيتو
الدفاع : سيدريك سواريز، برونو ألفيس، رولاندو،رافائيل جيريرو
الوسط : روبن نيفيز، جواو موتينيو ،جواو ماريو ، برناردو سيلفا
الهجوم : كريستيانو رونالدو ، أندريه سيلفا