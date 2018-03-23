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مقتل 12 وإصابة 40 آخرين في انفجار سيارة ملغومة بولاية هلمند الأفغانية

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 23 مارس 2018 - 5:54 م | آخر تحديث : الجمعة 23 مارس 2018 - 5:54 م

أفادت فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل، أن هناك أنباء عن مقتل 12 وإصابة 40 آخرين في انفجار سيارة ملغومة بولاية هلمند الأفغانية.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقًا.


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