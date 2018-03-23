قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن سيرة المهلهل بن ربيعة، المعروف بـ«الزير سالم»، تدور أحداثها حول قبائل عربية مسيحية، متابعًا: «حينما نتطرق للأحداث ونرى حجم الكراهية والقتل وسفك الدماء والثأر نتساءل عن مدى تأثرهم بالتعاليم المسيحية التي تدعو للسماحة».

وأضاف «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الجمعة، أن القبائل العربية عندما دخلت لهم الأديان طمرت قيم السماحة الموجودة في المسيحية وتحايلت على قيم السماحة في الإسلام وانتصرت للقيم البدوية الصحراوية والتي على رأسها الثأر والقتل وشرف القبيلة.

وتابع: «الدليل على ما سبق أن كليب بن وائل، وهو أحد وجهاء القبائل العربية، كان زعيم القبائل وقتها وسيد الجزيرة العربية، كان قادرًا أن يفرض نفوذه ورأيه على القبائل العربية كافة لدرجة لا تُحتمل، حيث إنه وصل في نفوذ القيادة والزعامة إلى أنه منع الجوار من إضرام النار أو الصيد في الصحراء إلا بأذنه».

وواصل حديثه، قائلًا إن قيم الإسلام والمسيحية لم تؤثرا إطلاقًا في ثقافة وأخلاق البداوة على عكس الصحراوية التي أثرت بشكل بارز وكبير في القبائل العربية.

https://www.youtube.com/watch?v=hmtABqsBWpE