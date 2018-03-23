فرج عامر: زيارة الرئيس لسيناء «تاريخية»

أشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المهندس محمد فرج عامر، بالزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإحدى القواعد الجوية بسيناء واللقاء الذي عقده مع أبطال القوات المسلحة والشرطة المشاركين في العملية الشاملة سيناء - 2018 . واصفا الزيارة بالتاريخية.

وأكد عامر في بيان اليوم أن تلك الزيارة تعد دليلا قاطعا على حرص الرئيس السيسى على تقديم الدعم الكامل لأبطال مصر البواسل من الجيش والشرطة فى حربهم الناجحة ضد الإرهاب.

وأعلن "عامر " تأييده التام والمطلق لتأكيد الرئيس السيسى خلال هذه الزيارة أن جهود المصريين هي التي ستبني مصر وتصل بها إلى مزيد من التقدم والرقي وإحياء الأمل فى المستقبل وتأكيده أيضا أننا سنأتي هنا قريبا للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر معلنا ثقته الكاملة والمطلقة فى قدرة أبطال الجيش والشرطة على تحرير سيناء ومصر كلها من دنس الإرهاب والإرهابيين.