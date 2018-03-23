أورجواي تتأهل لنهائي بطولة كأس الصين الدولية

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تأهل المنتخب الأوروجواي لنهائي بطولة كأس الصين الودية الدولية عقب فوزه على منتخب التشيك في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب مركز نانجينج الرياضي.

وفاز الأورجواي بنتيجة هدفين نظيفين حيث أحرز الهداف لويس سواريز الهدف الأول في الدقيقة 10من بداية المباراة فيما سجل أدينسون كافاني الهدف الثاني للأوروجواي في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول ولم يستطع منتخب التشيك التسجيل في المباراة رغم المحاولات التي أتيحت للمنتخب.

ويواجه المنتخب الأوروجواي منتخب ويلز الذي فاز في مباراة الأمس على منتخب الصين بسداسية نظيفة.