قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مواجهة الإرهاب هي أشرف مواجهة على الإطلاق، مخاطبًا أبطال القوات المسلحة والشرطة: «أبلغكم تحيات وتقدير ومحبة ودعوات كل المصريين، لأنكم تقومون بمهمة عظيمة».

وأضاف «السيسي»، خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية في سيناء، اليوم الجمعة، إن مواجهة الإرهاب ليست فقط للحفاظ على الأرض أو الثأر للشهداء ولكن من أجل الدفاع على الدين، مستطردًا: «أقولها مرة ثانية، هذه المعركة ليست فقط للحفاظ على الأرض أو الثأر لشهدائنا ولكن لأشرف من ذلك، وهي علشان خاطر ربنا ولا أزايد بالكلام».

وتابع: «لي الشرف أن أكون معاكم وأرتدي مثلكم لكي نواجههم لأنهم أساءوا إساءة كبيرة جدًا لدين ربنا بقتلهم وتخريبهم، ونحن نواجه أشرار وخوارج العصر».

وأكد أن الدولة تحقق كل يوم تقدمًا أكبر في مواجهة الإرهاب، مضيفًا أن ذلك توفيق من الله.

واستطرد: «إن شاء الله سنأتي للاحتفال بالنصر الكامل على خوارج العصر».

وكرر دعوته مرة أخرى لاستخدام كل القوة ضد الإرهابين، قائلًا: «لا ترددوا في استخدام كل القوة ضدهم، طول ما السلاح مرفوع، سلاحك أقوى وأعنف، لأنه يا إحنا ياهم، وإن شاء الله إحنا».