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تواجد النجم محمود حسن تريزيجيه جناح المنتخب الوطني، وفريق قاسم باشا التركي ضمن قائمة أعدها موقع "بليتشر ريبورت" ضمت 10 لاعبين من المتوقع أن يمثلوا مفاجأة فى كأس العالم "روسيا 2018".

وقال الموقع إن النجم المصري سيكون الورقة الرابحة التي سيعتمد عليها الأرجنتيني هيكتور كوبر ضمن تشكيلته، وذلك فى ظل تقديم تريزيجة مستوي جيد مع فريقه الحالي فى الدوري التركي.

وأضاف الموقع فى تقريره أن تركيز مدربي المنتخبات التي ستواجه الفراعنة سيكون منصبآ علي محمد صلاح نجم ليفربول، الأمر الذي سيجعل تريزيجيه مُحررآ من القيود التكتيكية، مما سيتيح له الفرصة لإثبات ذاته فى المونديال.

وتوقع الموقع فى تقريره أن يحل اللاعب صاحب الـ 23 عاما فى تشكيلة المدرب الأرجنتيني بدلآ من رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، معللآ ذلك لتمتع لاعب الأهلي السابق بأفضل مواسمه مع الفريق التركي، والذي علي إثره سجل 11 هدفا وصنع 5 في 26 مباراة.

وانتقل تريزيجيه إلى نادي قاسم باشا التركي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمآ إليه من صفوف أندرلخت البلجيكي فى بداية الموسم الجاري.