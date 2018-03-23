قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن عدد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعي سيصل إلى 10 مليون وحدة تقريبًا بنهاية عام 2018.



وأضاف «الملا»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الخميس، أن استهلاك المنازل للغاز الطبيعي لا يمثل قيمة كبيرة، لكن أكبر مستهلك له هو الكهرباء بنسبة تصل إلى 65% من إنتاجه، تأتي بعد ذلك الصناعة بحوالي 25%، ثم المنازل والسيارات وبعض الخدمات الأخرى بنسبة 15%.



وتابع أن الدولة لديها القدرة على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بشكل أكبر، معقبًا: «هذا المشروع بدأ عام 1980، ونفذنا في آخر 4 سنوات أكثر من 30% مما تم تنفيذه على مدار الـ37 سنة الماضية».



وأوضح أن عدد الوحدات السكنية التي وصل إليها الغاز الطبيعي 8 ونصف مليون وحدة، مستطردًا أن هناك خطة لتوصيله إلى حوالي مليون و350 ألف وحدة أخرى بنهاية العام الجاري، تم بدء العمل فيهم منذ يناير الماضي، حسب قوله.



ولفت إلى ارتباط الوزارة في توصيل الغاز الطبيعي بالمنازل التي بها صرف صحي، لأنه ليست هناك إمكانية لتوصيل الغاز بمناطق خالية منه، متابعًا: «ننسق مع وزارة الإسكان في هذا الشأن بحيث نتقابل مع خطتها ونسير في منظومة توصيل الغاز مع نمو الوحدات الجديدة كل عام».



