ميلو يصف انتقاله لبرشلونة بالحلم الذي تحقق

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أعرب البرازيلي أرثو ميلو لاعب وسط جريميو، والمنتقل حديثآ إلي برشلونة عن سعادته لارتداء القميص الكاتالوني بدءا من الموسم المقبل، واصفا هذا بالحلم الذي تحقق.

وعن مقارنته بالإسباني تشافي هيرنانديز قال ميلو فى تصريفات لصحفية "موندو ديبورتيفو الإسبانية": "سعيد بمقارنتي بنجم كبير كتشافى، وأتمني أن أنال ما ناله نجم برشلونة السابق فى كاتالونيا".

وعن تفضيله للبلوجرانا على باقي العروض التي تلقاها فريقه لاستقطابه قال نجم جريميو الحالي:"لقد فضلت الذهاب إلي الكامب نو لإعجابي ببرشلونة منذ صغري بسبب طريقة اللعب التي تميز الفريق".

وعن مجاورته لكل من الأرجنتين ليونيل ميسي، الإسباني أندريس إنييستا، الأورجوياني لويس سواريز على أرض ملعب الكامب نو أبدي ميلو إعجابه بثلاثي البلوجرانا قائلا:"إنهم لاعبون استثنائيون، كنت أحلم باللعب بجوارهم يوما ما"، مشيرا أنه سينتظر اليوم الذي يأتي لمقابلتهم وألعب معهم فى كاتالونيا.

وأعلن برشلونة فى وقت سابق عن توصله لاتفاق مع فريق جريميو لجلب اللاعب صاحب الـ21 عاما لصفوفه بدءا من الصيف المقبل مقابل 39 مليون يورو.