ميراندا : المباراة كانت صعبة والدب الروسي لعب بقوة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد جواو ميراندا نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم أن المباراة أمام المنتخب الروسي اليوم الجمعة كانت صعبة وأن الدب الروسي قدم أداء قويا على مدار شوطي المباراة.

وسجل ميراندا هدفا في الدقيقة 53 ليقود المنتخب البرازيلي إلى الفوز 3 / صفر على مضيفه الروسي وديا في إطار استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال ميراندا ، عقب انتهاء المباراة ، : "المباراة كانت صعبة... المنتخب الروسي لعب بقوة ولكننا قدمنا أداء جيدا".

وأوضح زميله المهاجم دوجلاس كوستا : "الفريق بأكمله كان جيدا اليوم ، وتحلينا بالصبر".

وشارك دوجلاس كوستا في التشكيلة الأساسية لراقصي السامبا اليوم نظرا لغياب زميله نيمار دا سيلفا نجم الفريق للإصابة.