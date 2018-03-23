قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تستورد جزءًا كبيرًا من المنتجات البترولية، والذي يصل نسبته إلى 30%، موضحًا أن عدد العاملين في قطاع البترول أكثر من 200 ألف شخص.



وأضاف «الملا»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الجمعة، أن الذي يتحكم في تحديد تكلفة المواد البترولية هو أسعار خام برنت العالمية لأنه أساس التسعير، مستطردًا أن تكلفة البرميل منه في الوقت الحالي تبلغ 65 دولارًا، بينما كانت العام الماضي في حدود 50 دولارًا.



وتابع أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أيضًا يتحكم في تكلفة المواد البترولية، لأن الاستيراد يتم بعملة الدولار ويباع بالسعر المحلي، موضحًا أنه حينما تقل قمية الاستهلاك سيكون هناك إعادة تسعير مقبولة وسيتم تغطية تكلفة الإنتاج من خلال سعر البيع.



ولفت إلى عدم حاجة الحقول البترولية لعمالة كثيرة لأن العمل بها يتم من خلال حفارات تتعامل مع الآبار وتخرج الناتج البترولي على البر، لكن المحطات البرية هي التي تحتاج إلى عمالة بها، مشيرًا إلى اختيار عاملين لها من خلال امتحانات أُجريت وفقًا للمعايير العالمية في أي محطة معالجة غاز في العالم.



