وفد «النواب» يلتقى أسرة الطالبة مريم عبد السلام بالسفارة المصرية في لندن

التقى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد والنائب إسماعيل نصر الدين وسفير مصر في لندن ناصر كامل سفير، والقنصل العام علاء يوسف والقنصل الإيطالي، أسرة الطالبة مريم عبد السلام التي وافتها المنية نتيجة اعتداء عشر فتيات في نوتنجهام بالمملكة المتحدة.

وتم خلال اللقاء، الذي تم بالسفارة المصرية في بريطانيا، بحث ترتيبات متابعة التحقيقات التي تجريها شرطه (سكوتلاند يارد) البريطانية والتنسيق لتسهيل إجراءات نقل جثمان مريم إلى القاهرة في أقرب وقت.

وأكد النائب علاء عابد، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن اللقاءات التي أجراها الوفد البرلماني بالتنسيق مع وزارة الخارجية ممثلة في السفارة المصرية بلندن أدت إلي تسريع الإجراءات الروتينية في لندن.

وأشار إلى أن هناك متابعة دقيقة من السفارة المصرية بلندن بقيادة السفير ناصر كامل لكل ما يتعلق بملابسات مقتل الطالبة مريم.

وقال إن الوفد البرلماني سوف يعد تقريرا شاملا عن لقاءاته مع المسئولين في بريطانيا لكشف ملابسات مقتل الطالبة المصرية مريم لتقديمه إلى الدكتور رئيس مجلس النواب علي عبد العال، مشيرا إلى أنه سوف يطلب من الدكتور عبد العال استعراض هذا التقرير أمام مجلس النواب في أول جلسة قادمة للبرلمان.