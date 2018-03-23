انطلاق مارثون الجري على كورنيش السويس بمشاركة جميع الأعمار

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انطلق اليوم الجمعة ماراثون الجري بكورنيش السويس الجديد بمشاركة 250 لاعب من مختلف الأعمار نظمها فريق Suez Runners.

وبدء الماراثون بجراء عمليات الاحماء ثم بدء السباق الاولى 9 سنوات ثم السباق الثاني من 10 سنوات حتى 16 سنة ثم السباق الثالث من 17 حتى 29 واختتم الماراثون بسباق الرابع من 30 فيما فوق.

وتخلل اليوم تنظيم ألعاب الجماعية ترفيهية واختتم اليوم بتوزيع الجوائز الفائزين الثلاثة فى السباقات الرابعة.

وقام فريق من جمعية الهلال الأحمر بمحافظة السويس بالمشاركة في تامين المشاركين في السباق.

وقال أدهم محمود ، منسق الفريق منظم المارثون، إن الفريق فتح باب التسجيل للمشاركة فى الماراثون من خلال صفحة على "فيسبوك"، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين وصل الى 250 متسابقا.

وأضاف أن هدف إقامة الماراثون هو حث المواطنين على ممارسة الرياضية، مشيرا ان الفريق يعمل على تنظيم مسابقات كبرى للمواطنين لتحفيزهم المشاركة لممارسة الرياضية.

يذكرـ ان فريق Suez Runners هو فريق رياضي اجتماعي على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهدفه حث المواطنين على ممارسة الرياضية ويتجمع كل يوم جمعة لممارسة رياضة الجري بكورنيش السويس.