أمريكا توافق على بيع أسلحة للسعودية بقيمة مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاقيات لبيع أسلحة للسعودية بأكثر من مليار دولار.



وقال بيان بيان للخارجية الأمريكية، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، الخميس، إن العقد الأساسي يتعلق بصواريخ مضادة للدبابات وقيمته 670 مليون دولار، كما تمت الموافقة على بيع 6600 صاروخ تاو للسعودية ضمن الصفقة.



وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل إلى واشنطن الثلاثاء الماضي في زيارة رسمية تستغرق 3 أسابيع، بحث في وقت سابق، أمس الخميس، مع وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، التعاون الاستراتيجي وتعميق الشراكة الثنائية.