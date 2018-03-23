الجمعة 23 مارس 2018 2:03 ص القاهرة القاهرة 25.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج؟

النتـائـج تصويت

أمريكا توافق على بيع أسلحة للسعودية بقيمة مليار دولار

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
الشروق
نشر فى : الجمعة 23 مارس 2018 - 1:04 ص | آخر تحديث : الجمعة 23 مارس 2018 - 1:04 ص
أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاقيات لبيع أسلحة للسعودية بأكثر من مليار دولار. 

وقال بيان بيان للخارجية الأمريكية، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، الخميس، إن العقد الأساسي يتعلق بصواريخ مضادة للدبابات وقيمته 670 مليون دولار، كما تمت الموافقة على بيع 6600 صاروخ تاو للسعودية ضمن الصفقة. 

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل إلى واشنطن الثلاثاء الماضي في زيارة رسمية تستغرق 3 أسابيع، بحث في وقت سابق، أمس الخميس، مع وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، التعاون الاستراتيجي وتعميق الشراكة الثنائية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك