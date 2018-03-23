حبس رجل 6 أشهر وتغريمه 100 ألف جنيه لسبه نقيب صحفيي الإسكندرية

قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي عيسى، وعضوية كلا من الدكتور محمود رفعت بيومي، والمستشار شريف الرشيدي، وأمانة سر محمود عمارة، اليوم، بحبس خالد حلمي غنيم 6 أشهر مع الشغل، وتغريمه 100 ألف جنيه.

وترجع القضية رقم 239/2017 جنح اقتصادي الدخيلة والمستأنفة تحت رقم 62/2018 غرب الإسكندرية؛ لقيام المحكوم عليه بسب وقذف والتشهير بنقيب صحفيي الإسكندرية، رزق الطرابيشي، وتقدم طارق محمود المحامي، ببلاغ بصفته المستشار القانوني لنقيب صحفيي الإسكندرية، اتهم فيه المحكوم عليه بسبه وقذفه والتشهير به، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".