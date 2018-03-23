«الوزراء»: 4 مليار جنيه تكلفة تطوير منطقة «شق الثعبان»

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع تطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت هام جدًا، موضحًا أن حجم صادراتها 240 مليون دولار سنويًا، وهو أقل بكثير من الإمكانات المتاحة، حسب تعبيره.



وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الخميس، أن تكلفة التطوير المتوقعة تبلغ من 3 إلى 4 مليار جنيه، معقبًا: «سيتم التطوير في ثلاث مراحل، وهي منطقة هامة لوجود صناعة الرخام والجرانيت بها ولها مستقبلًا جيدًا وبها عدد كبير من العمالة».



وأوضح أن المنطقة ليس بها تلك المرافق والخدمات التي تدعم الصناعة بها، فكان لا بد من تطويرها للاستفادة منها، مضيفًا: «رأت الدولة أن يتم تقنين الأوضاع للورش والمصانع ورفع كفاءة الخدمات هناك».



وتابع أن الدولة حريصة على أن تشمل عملية تطوير المنطقة وجود مدرسة تكنولوجية صناعية بها لدراسة الأسس العلمية لتلك الصناعة، إضافة إلى تطوير شبكة الطرق المؤدية إليها لسهولة الوصول لها.



يُذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، أمس الخميس، لمتابعة مشروع تطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت، وذلك بحضور وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة.