برج إيفل يطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا الهجمات الإرهابية بجنوب فرنسا

أعلنت عمدة باريس آن هيدالجو ، أن برج إيفل سيطفئ أنواره في منتصف الليل تضامنا مع ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت اليوم الجمعة في جنوب غرب فرنسا.

وكتبت عمدة باريس-على حسابها بموقع تويتر- "برج إيفل ستطفئ أضوائه مساء اليوم في منتصف الليل تكريما لضحايا الهجمات الإرهابية بـ" كاركاسون" و"تريب"... باريس و الباريسيين يقفون بجانبهم".

كما أشادت هيدالجو بشجاعة وحرفية قوات الدرك الذين انقذوا أرواحا مرة أخرى.

وقتل اليوم الجمعة 3 أشخاص و أصيب 16 في هجمات وقعت في مدينتي "كاركاسون" و "تريب" بجنوب غرب فرنسا تبناها تنظيم داعش الإرهابي ونفذها شخص بمفرده قامت قوات الأمن بتصفيته.

ويشار إلى أن مدينة باريس تقوم عادة عند وقوع هجمات إرهابية أينما كانت بإطفاء أضواء برج إيفل ، الذى يعد من أشهر المعالم السياحية في العالم ويتردد عليه كل عام من 6 إلى 7 ملايين زائر.