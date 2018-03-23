المنتخب البيلاروسي يهزم أذربيجان وديا بهدف

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انتزع المنتخب البيلاروسي فوزا صعبا من مضيفه منتخب اذربيجان 1 / صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار استعداداتهما للارتباطات الدولية المقبلة.

وسجل هدف المباراة الوحيد ماكسيم ميدفيديف، لاعب منتخب أذربيجان، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42.

ويلتقي المنتخب البيلاروسي مع سلوفينيا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية، فيما يلعب المنتخب الأذربيجاني مع مقدونيا يوم الثلاثاء المقبل أيضا في مباراة ودية.

وفشل المنتخبان في التأهل من قارة أوروبا لنهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.