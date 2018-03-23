«تعليم كفر الشيخ»: إجازة لـ470 مدرسة بها لجان انتخابية

قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، خلال تصريحات لـ«الشروق» اليوم، إن جميع مدارس المحافظة وعددها 2097 مدرسة سوف تعمل بشكل عادى خلال فترة الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها خلال ايام 26 و27 و28 من الشهر الجاري فيما عدا عدد من المدارس التى سوف تكون بها لجان الانتخابات.

واشار إلى أنه تم تجهيز المدارس التى وقع عليها الاختيار لاقامة اللجان الانتخابية بها، وعددها 470 مدرسة، وذلك من اجل تسهيل الانتخابات بها.

واشار ان تلك المدارس سوف تكون بها الاجازة للطلاب والمعلمين فقط ، اما المدارس التى ليس بها لجان انتخابية الحضور عادى جدا بها وعددها 1627 مدرسة.

واكد انه يطالب جميع المصرين وأولياء الأمور والمعلمين، بالمشاركة بالعرس الانتخابى من اجل مصر والوطن.