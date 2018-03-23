«التعليم» تفتش مخازن شركات التغذية المدرسية لمراجعة معايير الجودة

• «المعلمين»: صرف المعاشات أول أبريل.. وتأجيل المتخلفين عن تسليم بيان المعاش

كلف وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، إدارة المتابعة بالوزارة بالمرور على المخازن التابعة للشركات الموردة للوجبة المدرسية، للتأكد من تطبيق معايير الجودة والتخزين السليمة للوجبة ومراجعتها بشكل دقيق، مضيفا أنه خلال أيام قليلة ستنتهى لجان المتابعة من المرور على مخازن الشركات الموردة فى جميع المحافظات، وإعداد تقرير مفصل بها.

وكانت الأيام الماضية، شهدت ادعاء طلاب بعض المدارس حدوث حالات تسمم لهم، وهو ما نفته وزارة التعليم، بناء على تقارير تحليل العينات التى أجرتها لجان وزارة الصحة.

من جهة أخرى قال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، إن النقابة طالبت أعضاءها المستحقين للمعاشات، والورثة بإصدار بيان للمعاشات منذ 3 أشهر، لمطابقتها بما لدى النقابة من بيانات، والوقوف على مدى أحقية كل من يحصل على معاش.

وأضاف شاهين، فى تصريحات صحفية، أن نحو 80% من المستحقين استجابوا لذلك، وأحضروا بيان المعاش بالفعل، وسيتم صرف المعاشات لهم فى أول إبريل المقبل، مؤكدا أن النقابة تولى تركيزا أكبر على المستحقين من الورثة، لافتا إلى أن عددا من بيانات المعاش الخاصة بهم، تم اكتشاف أنها غير مطابقة لما لدى النقابة من بيانات، وبالتالى سيتم دراسة أحقية أصحابها فى استمرار الصرف من عدمه، مؤكدا أن النقابة ستقدم تسهيلات بالنسبة لأعضائها فى تلك الدفعة، مع ضرورة إحضارهم لبيان المعاش، إلا أنه سيتم تأجيل صرف المعاش للورثة لحين إحضارهم للبيان.