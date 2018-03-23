وزارة الدفاع تنشر فيديو لزيارة السيسي لإحدى القواعد الجوية بسيناء

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم الجمعة، بزيارة إحدى القواعد الجوية في سيناء.

وعرضت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، عبر حسابها الرسمي على «يوتيوب»، مساء الجمعة، فيديو يعرض مقتطفات من زيارة الرئيس السيسي لسيناء، التي رافقه خلالها الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

واستمع الرئيس، خلال الزيارة إلى شرح عدد من الطيارين لطبيعة مهامهم المكلفين بها، واطمأن على سير العمليات وطبيعة المهام التي تكلف بها القوات الجوية، ومن جانبه أثنى على الدور الهام والحيوي الذي تنفذه بأعلى درجة من الاحترافية والكفاءة العالية.

والتقى «السيسي» بعناصر من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بسيناء، والتي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي، وأعرب عن اعتزازه والشعب المصري، بالدور الوطني الذي يقوم به مقاتلي القوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب واستعادة الأمن بهذه البقعة الغالية من أرض مصر.