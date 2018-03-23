إبراهيم عيسى: حب مصطفى النحاس لزوجته تسبب في خلافات مع المقربين منه

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن زواج مصطفى النحاس، رئيس وزارء مصر الأسبق وزعيم حزب الوفد من عام 1927 إلى 1952، من السيدة زينب الوكيل واقترابه منها بشكل حميميّ تسبب فيما أسماه بـ«الغيرة» من المقربين من «النحاس» في العمل السياسي.



وأضاف «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، الخميس، أن أول ما تحملته «زينب» بعد زواجها من مصطفى النحاس هو توجيه الاتهامات لها، موضحًا أنه حدثت خلافات بينه وبين مكرم عبيد، سكرتير حزب الوفد حينها بعدما قال الأخير إن «النحاس» ينصر زوجته وأقربائها عليه وشركائه في العمل السياسي.



وتابع أن مكرم عبيد استقال على إثر ذلك من حزب الوفد وعكف على تأليف «الكتاب الأسود» لمهاجمة مصطفى النحاس وزوجته، والذي ملأه بالعديد من الاتهامات، مستطردًا أنه كان ملكًا في مجال البلاغة، لكنه ليس مَنْ صاغ ذلك الكتاب، وإنما جلال الدين حمامصي، الكاتب الصحفي.



وأوضح «عيسى» أن زينب الوكيل وقفت بجانب «النحاس» أثناء مرضه وتواجدت معه بالمستشفى، ما دفعه إلى كتابة مقالة أعرب فيها لمصر كلها عن حبه لها، حيث نُشرَت تلك المقالة في الصحف المصرية.



واستطرد أن «زينب» مرضت بالسكر وأثر عليها تأثيرًا شديدًا، ما أدى طلبها العلاج في الخارج، لكنها توفيت بسببه عام 1967، وهو ذات المرض الذي توفي به الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حسبما قال «عيسى».