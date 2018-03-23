نيابة النقض توصي بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد في أحداث شغب مطاي

أوصت نيابة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد ضد المتهمين في أحداث شغب مطاي.

وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا قد حددت جلسة 24 الجاري المقبل لنظر طعن المتهمين في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بقضية "أحداث مطاى"

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في 7 أغسطس 2017 بإعدام 12 متهما حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، وهم: «سعداوي عبدالقادر عبد النعيم، وإسماعيل خلف محمد عبدالعال، وهاني محمد الشوربجي فهيم، ومحمد محمد الشوربجي فهیم، وأحمد محمد الشوربجي فهيم، ورمضان حسین أحمد حسین، ومحمد عثمان شحالله عثمان، ومحمد سید جلال محمد، وعبد المنعم صلاح الدين شلقامي عبد الفتاح، ومحمد عارف محمد عبدالله، ویحیى جمال عثمان متولي، ومصطفى رجب محمود رزق» على خلفية اتهامهم بالقتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 متهما، بينها 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوي الجنائية لـ4 متهمين بالوفاة.