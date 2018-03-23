تنفيذ 180 حكما قضائيا وضبط 33 قضية مخدرات في حملات أمنية بالجيزة

تمكنت أجهزة المباحث بالجيزة من ضبط 6 أسلحة نارية، و33 قضية مخدرات، وتنفيذ 180 حكم قضائى خلال حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة.

كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية عن تحرير 68 قضية تموينية، حيث ضُبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وتحرير مخالفات لمحلات ومطاعم بدون ترخيص، بالإضافة إلى تفنيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وشقق الأوقاف، وإزالة 520 مخالفة تعدى وإشغال طريق بأنحاء المحافظة والطريق الدائرى والمنطقة الأثرية بالهرم، تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.