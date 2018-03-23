«كلنا معاك» تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم «السيسي» في المنيا

نظمت حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، اليوم الجمعة، مؤتمرا حاشدا بجامعة الأزهر بالبهنسا بمركز بنى مزار في المنيا، بحضور إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحي.

وتم عرض فيلم تسجيلى بعنوان «حكاية وطن» وفيلم «حرب وجود» عن الإرهاب ومدى التضحيات التي قدمها رجال الجيش والشرطة.

دعا الشيخ محمود عبد الحفيظ، مدير عام المنطقة الأزهرية سابقا، المواطنين للخروج إلى صناديق الانتخابات؛ من أجل مصر، لافتا إلى أن الرئيس السيسي، له إنجازات كثيرة لا تعد ولا تحصى.

وأعلن القمص بشارة بطرس، ممثل كنيسة السيدة العذراء بالسنارية، دعمه للرئيس السيسي، داعيا الجميع على المشاركة الفعالة في الانتخابات.