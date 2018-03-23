رفع درجة الاستعداد القصوى في دمياط استعدادا للانتخابات الرئاسية

أعلنت محافظة دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، لإجراء الانتخابات الرئاسية، أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، وعقد محافظ دمياط، اجتماعات تنسيقية بشكل دوري دائم، حتى الانتهاء من الانتخابات، لشرح كيفية الاستعداد لتجهيز المقار الانتخابية، طبقا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وصرح الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أنه تم وقف الإجازات، وزيادة أعداد سيارات الإسعاف في نقاط التمركز، والتأكد من جاهزيتها مع عدم التقصير في الخدمات التي يقدمها الإسعاف للمواطنين في هذه الفترة، كما تم توفير خطوط كهرباء بديلة ومولدات بجميع المقار الانتخابية، وفتح جميع المخابز الصادر لها قرار غلق خلال فترة الانتخابات لتحقيق المصلحة العامة والتأكد من جاهزية الأفران.

وأضاف المحافظ أنه تم تجهيز المدارس التي تم اختيارها كمقرات انتخابية وتوفير سيدة على كل مقر انتخابي، للقيام بأعمال التفتيش للسيدات وتشغيل الفيديو كونفرانس بالمدارس، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام، وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات ومختلف القطاعات لمتابعة سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، على ان تبدأ غرفة العمليات بدءا من يوم السبت القادم والتواصل مباشرة مع مركز معلومات مجلس الوزراء ، ووضع خطة للتصدي للمحاولات المتوقعة لإفساد العملية الانتخابية، كما تم تشكيل لجنة تنفيذية تتولى القيام بإعداد وتنفيذ الخطة اللازمة لمتابعة جميع أعمال وإجراءات انتخابات الرئاسة.

كما يتولى نواب المحافظ، استصدار القرارات اللازمة بتشكيل لجنة بكل حي تختص بمعاينة كل المراكز الانتخابية واللجان الفرعية والمقار الواقعة بنطاق الحى، وتوفير جميع المساعدات والخدمات اللوجستية لإتمام العملية الانتخابية بنجاح.

وأكد المحافظ أنه تم تجهيز 10 مقرات انتخابية عامة و 225 مركزاَ انتخابياَ تشمل 251 لجنة فرعية، لاستقبال 983290 ناخبا، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين، وتدبير وسائل الإعاشة الكافية لقوات التأمين بالمراكز الانتخابية من أسرة ومراتب وخلافه، وتدبير غرف مؤقتة لحفظ صناديق الاقتراع خلال اليوم الأول، ومبيت ضباط وأفراد التأمين والحراسة، وقد تم التأكد من صلاحية دورات المياه، ومراجعة كفاءة الإنارة بالمقار الانتخابية، وتوفير كشافات للطوارئ ووسائل إطفاء بجميع المدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية.

وكذلك التأكيد على تواجد مدير المدرسة ومعاون له، وعامل خلال فترة الانتخابات وكذلك التأكد من وجود تليفون أرضى بكل مركز انتخابي، والاتفاق مع جامعة حورس على توفير الأتوبيسات والمينى باص لنقل الناخبين، من والى مقرات اللجان الانتخابية، وإزالة أي اشغالات بالقرب من المراكز الانتخابية، وتوزيع سيارات الحماية المدنية بنطاق دائرة كل قسم شرطة، مدعمة بعناصر من إدارة المفرقعات والتأكد من توافر وسائل الإطفاء وصلاحيتها.