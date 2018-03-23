«تعليم بني سويف» تنظم مؤتمرا للتوعية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

نظمت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف تحت اشراف محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مؤتمرا جماهيريا تحت شعار انزل -شارك - انتخب بحضور سهام يوسف عبدالله وكيل المديرية، ودرويش حيدر مدير عام التعليم العام وعاطف عبد الفضيل مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري عموم الديوان ومديري الإدارات التعليمية وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم.

وأكد محمد حسام الدين وكيل الوزارة على دور المرأة المصرية على مر التاريخ وأن كل امرأة مصرية هي ام مثالية أننا نشعر بالفخر والاعتزاز وسط هذا الجمع العظيم وقدم التهنئة لجميع الأمهات بمناسبة عيد الأم وقال إن الجيش والشرطة يقومان بدور بطولى عظيم في تطهير سيناء وأن الشعب المصري لديه الوعي الفكري والسياسي ويعرف حقه في الإدلاء بصوته مؤكدا أن قوة مصر من قوة شعبها وجيشها العظيم والعالم أجمع ينظر إلى هذا اليوم ليرى دور الشعب المصري الذي يبهر العالم دائما بتواجده بكثافة أمام صناديق الإنتخابات.

وطالب وكيل الوزارة بتكاتف الجميع من أجل مصرنا الحبيبة ومن أجل مستقبل افضل والتواجد أمام صناديق الانتخاب أيام 26 و27و28 مارس الجاري من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.

وطالبت سهام يوسف وكيل المديرية من الجميع النزول والادلاء بأصواتهم لأنه حق من حقوقهم وكل مواطن يدلي بصوته حسب رأيه لنثبت للعالم أجمع أننا على قلب رجل واحد من أجل وطننا مصر، وقدمت التهنئة لجميع الأمهات وتوزيع الورد لكل الأمهات بمديرية التربية والتعليم بمناسبة عيد الأم.

وأضاف درويش حيدر مدير عام التعليم العام بأن النزول للإنتخابات شهادة وأمانة لابد أن يؤديها المواطن وحث الجميع على المشاركة الإيجابية والبعد عن السلبية والبعد عن الدعوات من اعداء الوطن من الداخل والخارج التى تطالب بالمقاطعة التى تريد هدم الوطن والعودة الى الخلف ، وأشار عاطف عبد الفضيل مدير عام الشئون المالية والإدارية إلى ضرورة المشاركة الفعالة والنزول إلى الإنتخابات ليرى العالم أجمع عظمة شعب مصر.