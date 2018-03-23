«موسى مصطفى موسى» يوضح حقيقة مطالبته بإلغاء جامعة الأزهر

قال المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، إنه يجل الأزهر الشريف ويقدر شيخه وعلمائه ويثمن دوره التاريخي، سواء الديني أو الوطني، وذلك ردًا على ما أثير من آراء ونقد حول ما جاء في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤليتي" بقناه "صدى البلد" حول جامعة الأزهر ودورها التعليمي.

وأضاف المرشح الرئاسي، في تصريحات صحفية، قائلا: «نعتز بأزهرنا، ونعتبره مقومًا أساسيًا من مقومات الدولة المصرية، وميزة نسبية عالمية تمتلكها مصر، ونعوّل على دور الأزهر حصرًا في مكافحة الإرهاب عالميًا».

وأوضح أنه لم يطالب بإلغاء جامعة الأزهر، موضحًا أنه اقترح أن تعود الجامعة إلى دورها الأساسي في تدريس علوم الدين وأصول الشريعة.