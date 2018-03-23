بانسيه يشارك في فوز بوركينا فاسو على غينيا بيساو

شارك الدولي البوركينابي أريستيد بانسيه لاعب المصري البورسعيدي في فوز منتخب بوركينا فاسو على غينيا بيساو بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم.

بانسيه شارك في المباراة أساسيا، قبل أن يستبدل منتصف الشوط الثاني، ويمتلك صاحب الـ33 عامًا في مسيرته 72 مباراة دولية ووصل بذلك إلى الهدف الـ22 له مع منتخب بوركينا فاسو.

وسيخوض منتخب بوركينا فاسو مباراة ودية أخرى خلال معسكر شهر مارس الجاري مع منتخب كوسوفو يوم 26 مارس.

كان بانسيه قد انضم لصفوف منتخب بوركينا فاسو بعدما تلقى النادي المصري خطابا رسميا من الاتحاد البوركينابي لاستدعائه، ما أدى لتأجيل مباراة المصري مع الداخلية في الدوري بسبب انضمام بانسيه لمنتخب بلاده