مستثمرون يطالبون بتفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم الفنادق

كشف حسام الشاعر، نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، إن مبادة البنك المركزى التى أطلقت لاحلال وتجديد الفنادق والمنتجعات السياحية بفائدة مخفضة تصل إلى10% لم تفعل حتى الآن، مطالبا بتفعيلها خاصة أن السنوات الماضية لم تقم الفنادق بأى عمليات تجديد أو تطوير وهو ما يؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر.



وأكد الشاعر، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر «السياحة.. المشكلة والحل» على ضرورة تقديم سعر جيد للسائح والقضاء على ظاهرة تدنى الأسعار والاهتمام بجود الخدمة المقدمة للسائح بالفنادق باعتبارها أهم معيايير المنافسة بين المقاصد السياحية المختلفة، مشددًا على ضرورة وقوف الدولة بجوار القطاع الفندقى لدعمة لتعويض السنوات السبع العجاف فى الحركة السياحية، كالسماح بالإفراج عن استيراد المركبات السياحية المستعملة لدعم قطاع النقل السياحى على الأقل لمدة عاميين أو ثلاثة.



وأشار الشاعر إلى أن الموسم الحالى سيشهد زيادة فى حركة السياحية الوافدة من ألمانيا إلى الغردقة ومرسى علم.. موضحًا أن ألمانيا ارتفعت معدلاتها وزادت الحركة الوافدة منها خلال العام الماضى.



كما نوه إلى ضرورة وضع إجراءات التفتيش الفندقى فى يد جهة واحدة وهى وزارة السياحة وخاصة على المراكب العائمة فهناك أكثر من جهة تقوم بعمليات التفتيش.



وأشار محمد يوسف، عضو غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إلى ضرورة الاهتمام بالتسويق الإلكترونى.. موضحًا أن هناك مليار و300 ألف سائح على مستوى العالم 90% منهم ياتوا عن طريق الحجز الإلكترونى.



وطالب يوسف بضروة الاهتمام بسياحة الموانئ، حيث كان يأتى إلى ميناء الإسكندرية قبل الثورة 800 إلى 900 ألف سائح ولكن تراجعت هذة الأعداد لعدم وجود فكر تسويقى لميناء الإسكندرية، منوهًا إلى ضرورة تطويرها خاصة بعد اتجاة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لدعم سياحة الموانى بين القبرص واليونان.



وقال ياسر الرملى، رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، إن الشركة تحاول زيادة طائراتها من 8 إلى 12 طائرة بنهاية العام الحالى، موضحًا أنه سيتم تيسير رحلتين من ميلانو إلى برج العرب لدعم حركة السياحة بالاسكندرية بنهاية أبريل المقبل بالإضافة إلى رحلات أخرى إلى الغردقة ومرسى علم.