رئيس «الوطنية للصحافة»: الصمت الانتخابي لا يشمل تحفيز الناخبين على المشاركة

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن "الصمت الانتخابي يقتصر على الدعاية للمرشحين الرئاسيين وبرنامجيهما الانتخابي فقط".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- أن حث الناخبين بكل الوسائل الإعلامية على المشاركة فى الانتخابات وتوعيتهم، وتعريفهم بكل ما يتعلق بالانتخابات والصوت الباطل وطريقة التصويت وأماكن اللجان، وتحفيزهم على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم، وغير ذلك من وسائل التشجيع والتحفيز لا يندرج ضمن إطار الصمت الانتخابي، ومسموح به، وأن الصمت يقتصر فقط على الدعاية للمرشحين وبرامجهم.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي يومي غد وبعد غد، وهما السبت والأحد، وتستمر حتى أيام التصويت الثلاثة 26 و27 و28 مارس الجاري، وذلك وفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فى وقت سابق.