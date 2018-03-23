محافظ السويس: غلق 66 محلا وسحب 113 قطعة أرض لعدم سداد ثمنها

قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إنه اتخذ قرارا بسحب 113 قطعة أرض من أشخاص حصلوا على الأراضي من مزادات المحافظة ولم يقوموا بالسداد، بجانب أنه تم إحالتهم للنيابة العامة، خاصة أن الأراضي التي تقرر سحبها قيمتها المالية طائلة، مضيفا: "لن أسمح بالتفريط في حقوق المحافظة".

وأكد محافظ السويس، أن "الأراضي التي تم تسحبها حصل عليها أشخاص من عام 1998 إلى عام 2004 وتم حصر هذه الأراضي واكتشفنا ان قيمتها المالية كبيرة جدا ومن كثرة عدد الملفات الخاصة الأراضي تم تقسيمها الي اربع مراحل بسبب كثرتها وعددها الكبير".

وأشار أحمد حامد: "لدي قناعة انه كان في السابق يوجد سكوت عن الحق وأننا اعطينا فرصة للبعض أن لا يقوم بسداد أموال الدولة المستحقة".

وأضاف حامد، اننا قمنا في البداية بسحب 23 قطعة ارض ثم قمنا بسحب 24 قطعة، وفي المرحلة الثالثة تم سحب 32 قطعة ثم اليوم تحديدا أصدرت قرارات بسحب 33 قطعة بأجمالي 113 قطعة ارض.

وأوضح حامد، اننا نقوم في البداية بسحب الأرض ثم انذار لمالك الأرض ثم اعطي مهله شهر لمالك الأرض للسداد عن طريق قيامة بسداد 50% من المديونيات ثم باقي المستحقات المالية علي 6 شهور في حالة عدم السداد يتم السحب بشكل كامل واتخاذ كافة الاجراءت القانونية.

وأكد محافظ السويس، ان النيابة العامة حولت الملفات الي النيابات المختلفة وان كل قطعة ارض لها قضية منفصلة، مؤكدا انه في سياق استرداد حقوق الدولة تم غلق 66 محل تجاري بحي عتاقة وسيتم سريعا إعادة فتح المحلات مرة اخري فور سداد مستحقات الدولة المالية.