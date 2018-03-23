مولر ينقذ المانشافت من الكمين الإسباني وراموس يحتفل برقم جديد في استعداد رائع للمونديال

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ارتدى توماس مولر ثوب المنقذ مجددا ليفلت المنتخب الألماني لكرة القدم من كمين ضيفه الإسباني وينتزع تعادلا ثمينا 1 / 1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة بمدينة دوسلدورف ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وحافظ مولر على سجل فريقه خاليا من الهزائم في 22 مباراة متتالية حتى الآن حيث كانت آخر هزيمة مني بها الفريق عندما سقط أمام نظيره الفرنسي صفر / 2 في المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنسا.

وبادر المنتخب الإسباني بالتسجيل عن طريق مهاجمه رودريجو مورينو في الدقيقة السادسة ولكن مولر سجل هدف التعادل للمنتخب الألماني (مانشافت) في الدقيقة 35 .

وشهدت المباراة احتفال سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد وقائد المنتخب الإسباني بخوض المباراة الدولية رقم 150 له مع الماتادور الإسباني.