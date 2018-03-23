ارتفاع حصيلة هجوم جماعة الشباب في العاصمة الصومالية إلى 17 قتيلا

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ذكر المتحدث باسم وزارة الأمن الصومالية عبد العزيز زيلديبان، اليوم الجمعة، أن حصيلة قتلى الهجوم بسيارة ملغومة لجماعة الشباب قرب فندق فاخر في مقديشو ارتفعت إلى 17 شخصا.

وكان زيلديبان قد حدد حصيلة القتلى بعد وقت قصير من الهجوم أمس الخميس بـ14 شخصا، بينما ذكرت الشرطة أن حوالي 20 شخصا أصيبوا.

وأعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم عبر راديو الأندلس التابع لها، وأضافت إنها استهدفت فندق كانت الحكومة تعقد فيه اجتماعا في ذلك الوقت.

وتقع عدة مجمعات حكومية مهمة بالقرب من الفندق ومن بينها مبنى البرلمان.

وتشن الجماعة التي تسعى لإقامة دولة إسلامية في الصومال، هجمات بانتظام على المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في الدولة المضطربة في القرن الافريقي.

وفي أكتوبر الماضي لقي أكثر من 500 شخص حتفهم عندما فجر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات في العاصمة مقديشو.

ومنذ الهجوم، وهو الأكثر فتكا في الصومال على الإطلاق، تعهد الرئيس محمد عبدالله محمد بالقضاء على جماعة الشباب.

وخرج عشرات الآلاف من المواطنين في الصومال إلى الشوارع خلال مظاهرات العام الماضي في موجة غضب شعبي عارمة، للمطالبة بالقضاء على الجماعة المتشددة،