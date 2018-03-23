محافظ بني سويف يزور مشروع أول كرافان متنقل لأحد الشباب

زار المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، مشروع أول كرافان متنقل لأحد الشباب بشارع الأباصيري بمدينة بني سويف، للوقوف على التجربة وتشجيع النماذج الناجحة.



وتبادل المحافظ الحديث مع الشاب "الحاصل على مؤهل جامعي" الذي حصل على أول رخصة لكرافان متنقل بالمحافظة للمشروبات والمأكولات السريعة، واستطاع توفير أكثر من فرصة عمل لشباب آخرين كنموذج للشباب الباحث عن فرصة عمل مناسبة دون الانتظار للوظائف الحكومية.



وكلف المحافظ رئيس المدينة بدراسة تسهيل إقامة مثل هذه المشروعات في الحدائق العامة كحديقة النصر لتشجيع شباب آخرين على ثقافة العمل الحر، وتوفير فرص عمل وتحسين المستوى الاجتماعي والمادي لهم.



ومن جانبه، أعرب الشاب عن سعادته الكبيرة بزيارة المحافظ للمشروع، والذي يعتبر دعمًا قويًا له ولزملائه الشباب، مشيرًا لاستجابة المحافظ الفورية من خلال زيارته والتي منحتهم الأمل والحافز الكبير نحو الاستمرار.